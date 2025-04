Viele Banken haben ihre Prognosen für den Goldpreis nach oben korrigiert. Wie lautet Ihre Schätzung?

Seit Anfang des Jahrtausends ist der Goldpreis in Franken im Schnitt um sieben Prozent pro Jahr gestiegen – in Dollar waren es sogar mehr als neun Prozent. Wenn das so weitergeht, dann steht der Preis am Ende der Dekade bei 4000 bis 4500 Dollar.