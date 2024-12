Eine Stellungnahme der siegreichen Rebellen in Syrien lag zunächst nicht vor. Reuters hatte gemeldet, dass nach Assads Sturz Plünderer sich kurzzeitig Zugang zur Zentralbank verschafft und syrische Pfund gestohlen hätten. Bis zum Haupttresor hätten sie es jedoch nicht geschafft. Die Bank eröffnete am Sonntag wieder, in Syrien der erste Arbeitstag der Woche.