In der berühmten Goldmünze soll damit die physische mit der digitalen Anlageklasse verschmelzen, wie Philoro am Donnerstag mitteilte. Das neue Vreneli besteht aus 31,1 Gramm Gold, ist aber auch mit einem NFC-Chip versehen. Dadurch kann man via entsprechender Handy-App zum digitalen Vermögenswert der Goldmünze gelangen. Dieser sei unveränderlich und nicht austauschbar.