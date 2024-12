Weiter für Gold sprechen die steigende Staatsverschuldung, anhaltende Konflikte von geopolitischem Ausmass, so insbesondere die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, aber auch Handelskonflikte. Hier greift der Status des Edelmetalls als sicherer Hafen. Alles in allem sieht Raiffeisen einen Goldkurs von 2800 Dollar je Unze im kommenden Jahr. Zudem sei es bei einer weiterhin hohen Nachfrage nur eine Frage der Zeit, bis auch die 3000-Dollar-Marke geknackt werde, sagt Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler auf Anfrage von cash.ch.