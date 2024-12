Wie die meisten Länder haben die USA verschiedene strategische Reserven, schreibt Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank (SGKB) am Montag in einem Kommentar. Diese Reserven beinhalten Nahrungsmittel, Energieträger oder andere Güter, die im Krisenfall für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Die bekannteste sind die strategischen Ölreserven. Diese werden von den US-Präsidenten regelmässig angezapft, wenn der Ölpreis stark steigt. Denn ein hoher Preis an der Zapfsäule kommt bei der Bevölkerung schlecht an.