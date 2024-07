Seit einigen Tagen profitiert Gold von der Aussicht auf eher früher als später sinkende Leitzinsen in den USA. Auslöser waren Daten zur Preisentwicklung in den USA. Im Juni hat sich die Teuerung spürbar abgeschwächt. Zuvor hatte sich die Inflation in der ersten Jahreshälfte noch als überraschend hartnäckig erwiesen, was die Spekulation auf sinkende Zinsen in den vergangenen Monaten spürbar gedämpft hatte.