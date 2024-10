Der saisonale Effekt dürfte hier einen Einfluss haben: Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen wie Swiss Re erleben in den letzten Monaten des Jahres Prämienerhöhungen und Neubeurteilungen von Risikopositionen. Auch Portfolio-Rebalancing, also die Anpassung der Investoren ihrer Portfolios zum Jahresende, könnte eine Ursache dafür sein. Diese resultieren oftmals in einer erhöhten Nachfrage nach defensiven Titeln wie Swiss Re. Gattiker fügt an: "Im Falle der Rückversicherer könnte das Ende der US Hurrikansaison im Oktober eine Rolle spielen."