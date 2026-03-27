Herr Luke, die herbe Korrektur des Goldpreises Ende Januar hat viele Anleger verunsichert. Der sichere Hafen verhielt sich plötzlich wie eine Risikoanlage. Wie geht es weiter?

James Luke: Wir gehen davon aus, dass wir bis Mitte des Jahres neue Allzeithochs sehen werden. Bis zur US-Wahl 2028 bleibt unser Ausblick extrem positiv. Wir befinden uns in einem Gold-Bullenmarkt, der von zwei massiven makroökonomischen Treibern gestützt wird. Der erste Treiber ist geopolitischer Natur, speziell das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China. Die Fähigkeit der USA, die Reservewährung Dollar als eine Art Waffe einzusetzen, hat einen unumkehrbaren Trend zur De-Dollarisierung ausgelöst. Besonders die Schwellenländer, allen voran China, diversifizieren massiv in Gold.