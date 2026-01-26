Geldpolitik und Zinsen

Die Entwicklung des Goldpreises hängt auch stark ⁠von den Entscheidungen der grossen Zentralbanken ab. Sinkende Zinsen machen Gold für Anleger attraktiver, weil das Edelmetall im Gegensatz zu vielen anderen Anlagen keine laufenden Erträge abwirft. Je niedriger die Zinsen sind, desto kleiner ist dieser Nachteil. Die Erwartung, dass die ​US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik im Jahresverlauf weiter lockern könnte, ist somit ein wichtiger Preistreiber für ‌Gold. Investoren rätseln zudem, ob die unabhängige Notenbank unter neuer Führung ‍stärker in den Bann des US-Präsidenten geraten wird, der kräftige Zinssenkungen sehen will.