Die Gier der Anleger nach Gold scheint unersättlich und treibt den Preis an den Börsen von Rekord zu Rekord. Am Montag kostete die Feinunze (31,1 Gramm) erstmals mehr als 5000 Dollar. Geopolitische Krisen heizen die seit Monaten anhaltende Kursrally an. Hinzu kommt eine Mischung weiterer Faktoren, die das Edelmetall für Anleger und Notenbanken attraktiv machen. Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Preistreiber:
Sicherer Hafen in Krisenzeiten
Das Edelmetall gilt an den Finanzmärkten in Zeiten der Unsicherheit als krisenfest und wird von Anlegern als sicherer Hafen angesteuert. Die Handelszölle von US-Präsident Donald Trump haben im vergangenen Jahr einen weltweiten Handelskrieg ausgelöst und die Märkte in Aufruhr versetzt. Im Zuge dessen legte der Goldpreis 2025 um 64 Prozent zu und verzeichnete den höchsten Jahresgewinn seit 1979. Trumps Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro und seine aggressiven Äusserungen zum Erwerb von Grönland haben die Rally noch beschleunigt. Seit Jahresbeginn stieg der Goldpreis um 18 Prozent.
Geldpolitik und Zinsen
Die Entwicklung des Goldpreises hängt auch stark von den Entscheidungen der grossen Zentralbanken ab. Sinkende Zinsen machen Gold für Anleger attraktiver, weil das Edelmetall im Gegensatz zu vielen anderen Anlagen keine laufenden Erträge abwirft. Je niedriger die Zinsen sind, desto kleiner ist dieser Nachteil. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik im Jahresverlauf weiter lockern könnte, ist somit ein wichtiger Preistreiber für Gold. Investoren rätseln zudem, ob die unabhängige Notenbank unter neuer Führung stärker in den Bann des US-Präsidenten geraten wird, der kräftige Zinssenkungen sehen will.
Käufe der Zentralbanken
Die Nachfrage der Notenbanken nach dem Edelmetall ist aufgrund der makroökonomischen und politischen Unsicherheiten seit Jahren robust. Einer Umfrage des Branchenverbands World Gold Council zufolge planen viele Zentralbanken trotz der hohen Preise, ihre Goldreserven weiter aufzustocken. So hat etwa China seine Bestände den 14. Monat in Folge erhöht. Analysten zufolge stützen diese Käufe den Preis massgeblich.
Der Dollar-Kurs
Gold ist eine beliebte Absicherung gegen Schwankungen am Devisenmarkt. Der Goldpreis bewegt sich zudem in der Regel entgegengesetzt zum Dollar: Eine schwächere US-Währung macht das in Dollar gehandelte Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen billiger und kurbelt so die Nachfrage an. Im abgelaufenen Jahr wertete der US-Dollar-Index um rund neun Prozent ab.
Anlegerstimmung und Fonds
Das gestiegene Interesse von Investmentfonds ist ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung des Goldpreises. Wenn mehr Liquidität an den Börsen vorhanden ist, steigt das Interesse an verschiedenen Anlageklassen, was die Preise weiter nach oben treibt. Eine insgesamt positive Marktstimmung kann so eine Eigendynamik entwickeln und spekulative Käufe oder Verkäufe verstärken. Am deutschen Aktienmarkt erreichte der Leitindex Dax zuletzt Mitte Januar ein frisches Rekordhoch bei 25'507,79 Punkten.
