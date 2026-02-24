Die Kakaopreise sind wieder auf einem vernünftigen Niveau angelangt. Dagegen dürfte die Kursrallye bei Barry Callebaut zunehmend auf Widerstand stossen. War die Aktie im letzten Oktober noch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10x günstig bewertet, liegt die Bewertungskennzahl mit 24x wieder über dem fünfjährigen Mittel von 21x. Ferner gilt es zu beachten, dass der Ertrag auf dem investierten Kapital (Roic) gemäss Bloombergdaten mit knapp 5,0 Prozent immer noch tief ist.