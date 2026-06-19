Sorgen über die Unabhängigkeit der Zentralbank seien möglicherweise begrenzt, da die erste Fed-Sitzung unter Warshs Führung überraschend falkenhaft ausgefallen sei, so die Goldman- Analysten. Warsh wurde von US-Präsident Donald Trump ernannt, nachdem dieser seinen Vorgänger wiederholt dafür kritisiert hatte, die Zinsen nicht ausreichend gesenkt zu haben. Sollte die Fed die Zinsen anheben, könnte die Nachfrage nach Gold als Absicherung gegen makroökonomische Risiken nachhaltiger zurückgehen, schrieben die Analysten. In diesem Fall könnte der Goldpreis zum Jahresende bei 4400 Dollar je Unze liegen.