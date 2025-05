Der einst heisseste Trade an der Wall Street, welcher die Titel für Künstliche Intelligenz in den letzten zwei Jahren beflügelte, geriet 2025 in mehrere Schwierigkeiten. Aktien von US-Chipherstellern und KI-Valoren erlebten im Januar einen Einbruch aufgrund der Nachrichten über das chinesische Unternehmen DeepSeek, das die Notwendigkeit der Milliardenausgaben für den Ausbau von KI-Systemen in Frage stellte.