Zu den wenigen Anzeichen einer vorsichtigeren Marktstimmung zählten die Strategen die Rally bei Gold. Ohne das Edelmetall wäre der Index noch höher ausgefallen, erklärten sie. Gold hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt, getragen von der Nachfrage von Investoren, die Schutz vor politischen Risiken suchen und Alternativen zu Währungen und Anleihen bevorzugen.