Unterdessen ist bei Hedgefonds die Bruttohebelwirkung gesunken, da Manager während der jüngsten Rallye aggressiv Short-Positionen abgesichert haben. Die Prime-Brokerage-Daten der US-Investmentbank zeigen, dass die gesamte Bruttohandelsaktivität in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 13 Wochen zurückging. Dies deutet darauf hin, dass Hedgefonds möglicherweise nur wenig Spielraum für weitere Aktienkäufe haben. Laut Daten von Goldman Sachs verringerten sie die Gesamtgrösse ihrer Long- und Short-Positionen in Aktien so stark wie seit September letzten Jahres nicht mehr.