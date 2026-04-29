Obwohl John Flood, Leiter des Bereichs Aktienhandel für Amerika von Goldman Sachs, den S&P 500 Index zum Jahresende deutlich höher sieht, warnt er vor einem möglichen kurzfristigen Kurssturz. Dies sollte als Kaufgelegenheit betrachtet werden, teilte er seinen Kunden in einer Mitteilung jüngst mit.
Systemische Fonds dürften dabei ein wichtiger Katalysator sein. Nachdem diese im letzten Monat Aktien im Wert von 53 Milliarden Dollar zugekauft hatten, halten die sogenannten «Commodity Trading Advisors» – kurz CTAs – nun Long-Positionen im Wert von rund 32 Milliarden US-Dollar im S&P 500 und sind nicht mehr die Käufer des Index. Künftig dürften sie bei stagnierenden Aktienkursen eher zu Verkäufen neigen, wobei sich die Verkäufe laut den Handelsmodellen der Bank bei einem Kurssturz noch verstärken dürften.
Eine massive Portfolio-Neugewichtung von Pensionsfonds zum Monatsende dürfte den Markt ebenfalls belasten. Flood von Goldman Sachs schätzt, dass Pensionsfonds US-Aktien im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar verkaufen könnten. Dieses zählt zu den 15 grössten Verkaufsprogrammen zum Ultimo seit dem Jahr 2000.
Ähnlich ist die Ausgangslage auch an den Optionsmärkten. «Wenn man die vierteljährlichen Verfallstermine, die sowohl monatliche als auch vierteljährliche Neugewichtungen umfassen, herausrechnet, handelt es sich um die grösste jemals prognostizierte monatliche Verkaufsprognose», fügte Flood hinzu.
Unterdessen ist bei Hedgefonds die Bruttohebelwirkung gesunken, da Manager während der jüngsten Rallye aggressiv Short-Positionen abgesichert haben. Die Prime-Brokerage-Daten der US-Investmentbank zeigen, dass die gesamte Bruttohandelsaktivität in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 13 Wochen zurückging. Dies deutet darauf hin, dass Hedgefonds möglicherweise nur wenig Spielraum für weitere Aktienkäufe haben. Laut Daten von Goldman Sachs verringerten sie die Gesamtgrösse ihrer Long- und Short-Positionen in Aktien so stark wie seit September letzten Jahres nicht mehr.
Der S&P 500 und der Nasdaq 100 legten am Dienstag eine Pause ein und gaben nach ihrem starken Anstieg im April von ihren Rekordhochs nach. Beide Indizes steuern weiterhin auf ihren stärksten Monat seit Jahren zu, angetrieben von robusten Unternehmensgewinnen und Optimismus hinsichtlich einer Entspannung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran.
Der rasante Anstieg hatte wichtige Indizes in den überkauften Bereich getrieben und das Engagement der Anleger erhöht. Der US-Aktienstimmungsindikator von Goldman Sachs erreichte ein Niveau, das auf überzogene Positionen hindeutet.
Gleichzeitig hat sich die Marktbreite verschlechtert. Die Differenz zwischen dem 52-Wochen-Hoch des S&P 500 und dem Medianwert der einzelnen Aktien ist eine der grössten seit 2020 und unterstreicht, wie konzentriert die jüngste Rallye war. Dadurch sind Aktien zunehmend anfällig für eine Trendwende, da einige der grössten Technologieunternehmen – namentlich Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft – am Mittwoch nach Börsenschluss die Quartalszahlen veröffentlichen.
(Bloomberg/cash)