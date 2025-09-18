«Europa ist ans Ende der Einkaufsliste gerückt, weil so viele andere Regionen deutlich mehr Schwung zeigen», sagte Mueller-Glissmann. Bell ergänzte: «Alle sind ziemlich skeptisch, ob Europa das Geld wirklich ausgeben wird. Es gibt das Gefühl: Ich will es tatsächlich sehen, statt nur zu hören, dass es passieren wird.»



Im ersten Quartal hatte der Stoxx-600-Index, in Dollar gerechnet, US-Aktien so deutlich übertroffen wie noch nie. Auslöser war das deutsche Versprechen, Hunderte von Milliarden Euro in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken – ein Bruch mit der bisherigen strikten Schuldenbremse. In den vergangenen Wochen verlor der Index jedoch wieder an Boden.