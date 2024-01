Ein Szenario, in dem Donald Trump zum US- Präsidenten gewählt wird, würde laut Goldman-Sachs-Strategen die Risiken in weiten Teilen des europäischen Aktienmarktes erhöhen. Der deutsche Leitindex Dax, der Mid-Cap-Index Mdax und konjunktursensible zyklische Sektoren in der Region — wie Industrie, Chemie und Automobile — wären im Falle eines Sieges des republikanischen Kandidaten am stärksten gefährdet, schrieb ein Team um Sharon Bell in einer Mitteilung.