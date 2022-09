«Dieser Bärenmarkt hat seinen Tiefpunkt noch nicht erreicht»

Da die Volatilität an den Aktienmärkten weiter zunimmt, hält JPMorgan auch im vierten Quartal an seiner Untergewichtung von Aktien fest. Die Grossbank bevorzugt Investment-Grade-Anleihen gegenüber Hochzinsanleihen, schrieb Sylvia Sheng, Global Multi-Asset Strategist, am Dienstag und rechnet mit einem schleppenden Wachstum in den USA und einer Rezession in Europa in den nächsten zwölf Monaten.