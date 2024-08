Carsten Menke von der Bank Julius Bär erklärt gegenüber cash.ch: ”Die Stimmung im Goldmarkt ist sehr optimistisch, was sich unter anderem in der Positionierung spekulativer Händler am Terminmarkt zeigt.” Derzeit steche der Goldmarkt im Vergleich mit anderen Finanzmärkten heraus, was auch daran liegen dürfte, dass er sehr viel kleiner sei als beispielsweise der Aktienmarkt und grundsätzlich stark von Stimmungen bestimmt werde.