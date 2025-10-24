Der Goldpreis fiel am Freitag auf klar unter 4100 Dollar pro Unze und dürfte damit einen wöchentlichen Rückgang von über 3 Prozent einfahren, den stärksten seit Mai. Investoren wägen weiterhin die Aussichten auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China ab.
Dies, da sich Präsident Donald Trump und sein Amtskollege Xi Jinping nächste Woche treffen, um den schwelenden Handelskrieg zu deeskalieren. Ein Abkommen würde einige der geopolitischen Spannungen abbauen, die die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold beflügelt haben.
Ein rasanter Anstieg, der Mitte August begann und die Preise am Montag auf ein Allzeithoch von 4'381 Dollar je Unze trieb, kam am darauffolgenden Tag abrupt zum Stillstand - und Anleger nahmen Gewinne mit. Der Einbruch fiel mit einem starken Abfluss aus börsengehandelten Goldfonds zusammen, die am Mittwoch laut Bloomberg-Daten den stärksten Tagesrückgang in Tonnage seit fünf Monaten verzeichneten.
«Die Korrektur scheint sich zu stabilisieren, aber die breitere Beteiligung des Einzelhandels bedeutet, dass die Volatilität wahrscheinlich hoch bleiben wird», sagte Charu Chanana, Stratege bei Saxo Capital Markets Pte. «Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 4'148 US-Dollar, aber ein deutlicher Durchbruch über 4'236 US-Dollar könnte notwendig sein, um zu bestätigen, dass die Aufwärtsdynamik wieder da ist.»
Der Goldpreis ist in diesem Jahr um rund 57 Prozent gestiegen. Käufe der Zentralbanken und der sogenannte Abwertungshandel – bei dem Anleger Staatsanleihen und Währungen meiden, um sich vor ausser Kontrolle geratenen Haushaltsdefiziten zu schützen – sorgen für Unterstützung. Wetten auf zwei Zinssenkungen der US-Notenbank um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis zum Jahresende haben die Attraktivität unverzinslicher Goldbarren ebenfalls gesteigert.
Stratege: «Eine tiefere Korrektur dürfte zu weiteren Neukäufen führen»
Vor dem Rückgang in dieser Woche zeigten technische Indikatoren, dass Gold seit Anfang September die meiste Zeit überkauft war. Händler häuften Optionen an, um sich gegen mögliche weitere Schwankungen des Goldpreises abzusichern. Die implizite Volatilität für einen Monat bleibt erhöht, nachdem sie Anfang dieser Woche auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen war.
«Wir betrachten diesen Preisrückgang eher als eine gesunde Korrektur denn als eine Umkehr des Aufwärtstrends», erklärten Strategen der ANZ Group Holdings Ltd., darunter Soni Kumari, in einer Mitteilung. «Weitere Preisrückgänge sind möglich, aber eine tiefere Korrektur dürfte zu weiteren Neukäufen sowohl von Investoren als auch von Privatkunden führen, da die strukturellen Unterstützungsfaktoren bestehen bleiben.»
Investoren warten gespannt auf den US-Konsumentenpreisindex vom Freitag. Ein Dollarindex legte im Vorfeld der Veröffentlichung leicht zu und bietet damit einen ersten realistischen Einblick in die Wirtschaftslage seit Beginn des Government Shutdowns.
Platin legte unterdessen um bis zu 2 Prozent zu, bevor es seine Gewinne wieder einbüsste. Der Markt für das Metall in London zeigt Anzeichen deutlicher Engpässe: Die Preise stiegen am Mittwoch auf über 70 Dollar pro Unze gegenüber den New Yorker Futures. Auch die Leasingraten stiegen sprunghaft an, ähnlich wie bei Silber nach einer Liquiditätskrise Anfang des Monats.
Der Spotpreis für Gold fiel um in Singapur um 0,3 Prozent. Silber, das in der vergangenen Woche einen Rekordpreis von über 54 Dollar je Unze erreicht hatte, gab nach und dürfte damit einen Wochenverlust von über 6 Prozent erleiden. Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index legte um 0,1 Prozent zu, während Palladium nachgab.
(Bloomberg)