Ein rasanter Anstieg, der Mitte August begann und die Preise am Montag auf ein Allzeithoch von 4'381 Dollar je Unze trieb, kam am darauffolgenden Tag abrupt zum Stillstand - und Anleger nahmen Gewinne mit. Der Einbruch fiel mit einem starken Abfluss aus börsengehandelten Goldfonds zusammen, die am Mittwoch laut Bloomberg-Daten den stärksten Tagesrückgang in Tonnage seit fünf Monaten verzeichneten.