Die Angst vor einem globalen Handelskrieg treibt die Nachfrage nach «sicheren Häfen» an. So stieg der Goldpreis am Montag auf ein neues Allzeithoch von 3'100 Dollar pro Unze. Damit wurde der erst am Freitag erreichte Rekord eingestellt. Gold sich in diesem Jahr im Vergleich zu den anderen Anlageklasse performancemässig mit einem Plus von 19 Prozent deutlich absetzen können.