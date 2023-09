Im Hintergrund ist aber zu beobachten, dass insbesondere seit Einführung der Sanktionen der G7 gegen Russland (SWIFT) die physische Nachfrage vieler Zentralbanken und Investoren aus Asien - insbesondere China - massiv zugenommen hat. Zentralbanken in Schwellenländern wollen ihre Devisenbestände zunehmend diversifizieren. In der Goldbörse Shanghai bezahlte man letzte Woche zeitweise eine Prämie von 6 Prozent zum Goldpreis in den westlichen Börsen wie London oder Chicago. Dies hat auch mit Interventionen der chinesischen Zentralbank zu tun, die gegen die schwache chinesische Währung interveniert, kann die Differenz aber nur teilweise erklären, so Hans Peter Schmidlin, Rohstoff-Analyst und Investment Advisor der Basler Kantonalbank und der Bank Cler.