Am frühen Morgen wurde an der Börse in London den dritten Handelstag in Folge ein Höchstwert für das Edelmetall gezahlt, zuletzt 2'790 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Im Nachmittagshandel setzte dann aber eine Gegenbewegung ein, die den Goldpreis bis auf 2'741 Dollar drückte.