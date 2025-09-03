Zuletzt hatten insbesondere Sorgen bezüglich der hohen Staatsverschuldung Frankreichs die europäischen Aktienmärkte belastet. Zudem gerieten europaweit Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren unter Druck. Hintergrund ist die Ankündigung von Premier François Bayrou, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt am Montag (8. September) im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Erwartet wird der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat. In diesem unsicheren Umfeld griffen die Anleger bei dem Edelmetall zu.