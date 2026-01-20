Die Preise für Gold und Silber erreichten am Dienstag weitere Rekordstände - Gold kostete erstmals mehr als 4700 US-Dollar. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg am Nachmittag um 1,5 Prozent auf einen Höchstwert von 4750 Dollar. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Silberpreis. Der stieg im Handelsverlauf erstmals über 95 Dollar je Unze und erreichte einen Höchstwert bei 95,88 Dollar. Am Markt wurde die Flucht in sichere Anlegehäfen weiterhin als wichtiger Preistreiber bei den Edelmetallen gesehen.