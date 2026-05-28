Ein stärkerer Greenback macht das in Dollar gehandelte Gold für Inhaber anderer Währungen teurer. ‌Die geopolitischen Spannungen blieben hoch und die Friedensverhandlungen seien noch immer ergebnislos, sagte Matt Simpson, Senior ​Analyst bei StoneX. «Daher gehe ich davon ​aus, dass der US-Dollar ​stark bleiben wird, was wiederum bedeutet, dass Gold wohl ‌unter Druck bleibt.»