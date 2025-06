Am Markt werden die Käufe von Zentralbanken allerdings weiter als Stütze für den Goldpreis gesehen. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank wies auf eine aktuelle Umfrage unter Zentralbanken hin. «Laut einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Umfrage des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) planen ein Drittel der 75 befragten Zentralbanken, in den kommenden ein bis zwei Jahren Gold zu kaufen», schreibt der Experte in einer Analyse.