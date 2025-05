An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am späten Vormittag für rund 3.220 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 68 Dollar weniger als am Vortag und der tiefste Stand seit Mitte April. Seit mittlerweile drei Handelstagen in Folge geht es mit der Notierung für das Edelmetall nach unten. Sie entfernte sich dabei weiter vom Rekordhoch, das am 22. April bei 3.500 Dollar erreicht worden war.