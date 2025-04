Am Dienstagmorgen hatte der Goldpreis noch die Marke von 3.500 Dollar geknackt und stand damit so hoch wie noch nie, bevor US-Präsident Donald Trump im Streit mit Notenbankchef Jerome Powell zurücksteckte. «Ich habe nicht die Absicht, ihn zu feuern», versicherte Trump bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins. Zuvor hatte Trump mit harscher Kritik an Powell die Sorge um die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank geschürt, und die Anleger in den sicheren Anlagehafen Gold getrieben.