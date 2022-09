Für Belastung beim Goldpreis sorgte zudem die Kursentwicklung des US-Dollars. Der starke Anstieg der Leitzinsen in den USA bringt Auftrieb beim Kurs der US-Währung. Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Dollar das Edelmetall und verursacht so eine geringere Nachfrage in Ländern ausserhalb des Dollarraums.