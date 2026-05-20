Insgesamt hielten sich die Preisausschläge in Grenzen. Der Goldpreis war bereits am Ende der vergangenen Woche merklich gefallen. Händler verweisen auf die fehlenden Fortschritte mit Blick auf den Iran-Krieg. So hatte der Goldpreis am Donnerstag noch bei 4.700 Dollar gelegen. US-Präsident Donald Trump hat zwar auf einen geplanten Angriff auf den Iran verzichtet. Fortschritte mit Blick auf eine Öffnung der Strasse von Hormus sind allerdings nicht zu erkennen.