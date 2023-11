Tatsächlich markierte Gold am Dienstag den höchsten Tagesschlusskurs im November, und eine Bewegung über 2006,37 Dollar pro Unze in dieser Woche würde den höchsten Wochenschlusskurs seit dem Frühjahr bedeuten, so Newton in einer Notiz vom Mittwoch. Dies berichtet die Finanznachrichtenplattform "Markets Insider".