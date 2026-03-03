Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete zuletzt 5096 US-Dollar. Das waren 225 Dollar oder vier Prozent weniger als am Vortag. Der Silberpreis sank um rund sieben Prozent auf 83,05 Dollar.
Gestiegene Inflationsgefahren im Zuge höherer Öl- und Gaspreise belasten zunehmend die Edelmetallpreise. Die Möglichkeit speziell der US-Notenbank die Geldpolitik zu lockern, könnte so eingeschränkt werden. Höhere Zinsen belasten tendenziell Edelmetalle, da sie keine Zinsen abwerfen. Der Goldpreis hat sich so von seinem Rekordhoch von fast 5600 Dollar Ende Januar entfernt.
Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte ausserdem den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein. Die Kampfhandlungen gingen am Dienstag unvermindert weiter. Israel nahm bei Angriffen auf Teheran erneut den iranischen Machtapparat ins Visier.
(AWP)