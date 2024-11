Der Kurs für das Edelmetall entfernt sich damit weiter vom Ende Oktober erreichten Rekordhoch. An der Börse in London kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Morgen rund 2.607 US-Dollar und damit noch mal fast zwölf Dollar weniger als am Vorabend. Damit setzte der Goldpreis seine Korrektur der vergangenen Tage fort. Seit dem Rekordhoch von rund 2.790 Dollar vom 31. Oktober sackte der Kurs mehr als 180 Dollar oder fast sieben Prozent ab.