Am Ende eines der erfolgreichsten Jahre für den Goldpreis sprachen Händler von einem vergleichsweise ruhigen Handel ohne grössere Impulse. Im Mittagshandel wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.615 US-Dollar gehandelt und damit etwa 6 Dollar niedriger als am Freitag.