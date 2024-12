Die US-Notenbank Fed hatte in der vergangenen Woche signalisiert, dass die Zinsen im kommenden Jahr weniger stark gesenkt werden dürften, als bisher erwartet. Dies hatte den jüngsten Anstieg des Goldpreises beendet und die Notierung zeitweise deutlich belastet. So sprechen weniger Zinssenkungen für höhere Renditen an den Anleihemärkten, was wiederum eher negativ für den Goldpreis sein kann, denn dann wird die Goldnachfrage eher gedämpft - weil Gold selbst keine Zinsen abwirft.