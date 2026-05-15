Händler verweisen auf die fehlenden Fortschritte mit Blick auf den Iran-Krieg. Die Anleger hätten von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Trump befindet sich inzwischen wieder auf der Rückreise. Die Ölpreise legte daher am Freitag zu. Dies schürt Inflationsgefahren, die sich dann auch auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken dürfte.