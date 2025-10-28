Am Dienstagmorgen wurde eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bei 3'922 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen. Seit dem Rekordhoch am 20. Oktober bei 4'381 Dollar hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren. Im weiteren Handelsverlauf wurde Gold wieder etwas höher bei 3.935 Dollar gehandelt und damit immer noch 46 Dollar tiefer als am Vortag.