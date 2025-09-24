Physische Verwahrung bei der Bank

Bei der Einzelverwahrung werden die Edelmetalle bei der Bank physisch getrennt von den Beständen anderer Kunden im Tresor gelagert. Damit behält der Eigentümer ein direktes und unmittelbares Eigentumsrecht an besonderen Wertgegenständen wie seltener Sammlermünzen oder Schmuck in einem versiegelten Depot. Bei der Sammelverwahrung werden die Bestände mehrerer Kunden zusammengelegt und gemeinsam verwahrt. Anstatt Eigentümer spezifischer Barren zu sein, erhält der Bankkunde einen Miteigentumsanteil auf eine bestimmte Menge des Edelmetalls, aber nicht auf individuell identifizierbare Stücke. Diese Bündelung senkt den Verwaltungsaufwand und führt zu deutlich geringeren Gebühren, erklärt Thomas Rühl, Anlagechef der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) auf Anfrage von cash.ch.