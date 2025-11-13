Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.232 US-Dollar gehandelt und damit etwa 37 Dollar höher als am Vortag. Seit Beginn der Woche geht es mit dem Preis deutlich nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa sechs Prozent an Wert gewonnen. Die Notierung nähert sich damit in schnellen Schritten dem Rekordhoch, das zuletzt am 20. Oktober bei 4.381 Dollar erreicht worden war.