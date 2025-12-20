Warum kommen Deutsche in die Schweiz, um Gold zu kaufen oder zu verkaufen? Ein Grund liegt in den lockeren Bestimmungen, die in der Schweiz gelten: Bis zu einem Wert von 15’000 Franken kann das Edelmetall ohne Identifikations- oder Herkunftsnachweis gekauft werden. In Deutschland liegt die Grenze wesentlich tiefer – bei 2000 Euro. Zudem darf Gold bis zu einem Wert von 10’000 Euro ohne Deklarationspflicht über die Grenze transportiert werden – sowohl in die Schweiz als auch zurück nach Deutschland. Zolltechnisch wird Gold wie Bargeld behandelt. Meist sind es Paare oder ganze Familien, die in die Schweiz kommen. Dadurch lassen sich die Freigrenzen vervielfachen.