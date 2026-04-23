Wegen der anhaltenden Blockade der für die Schifffahrt wichtigen Strasse von Hormus besteht die Sorge, dass die Ölpreise für längere Zeit auf hohem Niveau notieren und so die Inflation anheizen könnten. In einem solchen Umfeld könnten sich die Notenbanken gezwungen sehen, die Zinsen anzuheben, was eine schlechte Nachricht für Anleger wäre. Denn Rohstoffe bieten keine laufenden Erträge in Form von Zinsen und sind damit gegenüber Anleihen im Nachteil.