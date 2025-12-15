Die Erwartungen von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik in den USA beflügelte zuletzt die Preise für Edelmetalle. Diese werfen keine Zinsen ab und profitieren daher von niedrigeren Leitzinsen. Zudem könnte eine Zinssenkung die Konjunktur anschieben. Dies dürfte die Nachfrage nach Silber erhöhen, da es auch in der Industrie gebraucht wird. Zudem machten die jüngsten Kursverluste des US-Dollar Edelmetalle in anderen Währungsräumen günstiger, was die Nachfrage ankurbelt. Edelmetalle profitieren von dem zuletzt schwächeren Dollarkurs. Edelmetalle werden in Dollar gehandelt und ein schwächerer Kurs macht diese für Käufer aus anderen Währungsräume.