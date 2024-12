Trotz der jüngsten Schwächephase ist der Goldpreis in diesem Jahr um rund 28 Prozent gestiegen. Als ein wichtiger Treiber gilt die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA. Der sich abkühlende Arbeitsmarkt spricht nach Einschätzung der Commerzbank dafür, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung am morgigen Mittwoch ihre Geldpolitik erneut lockern dürfte. Das sind gute Nachrichten für Goldanleger, denn das Edelmetall wirft keine Zinsen ab. Damit steigt die Attraktivität von Gold im Vergleich etwa zu Staatsanleihen.