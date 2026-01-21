Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostete am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze 4.878 Dollar und damit so viel wie noch nie. Zuletzt legte der Kurs 2,2 Prozent auf 4.867 Dollar zu und baute damit das Jahresplus auf fast 13 Prozent aus. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Preistreiber im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konfliktherde weltweit.