⁠Eine Feinunze Gold verbilligt sich um mehr als sieben Prozent ⁠auf bis zu 4136,20 Dollar und fällt damit den neunten Handelstag ‌in Folge. Investoren fürchten, dass die Notenbanken ‌mit Zinserhöhungen reagieren werden. Vergangene ​Woche hatte das Edelmetall mit einem Minus von mehr als zehn Prozent den grössten Wochenverlust seit rund 43 Jahren verzeichnet. Von seinem Rekordhoch von 5594,82 Dollar am 29. Januar ‌hat sich Gold inzwischen um mehr als 20 Prozent entfernt.