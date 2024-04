Auch in anderen Währungen wie dem Euro, dem chinesischen Yuan, dem japanischen Yen, der indischen Rupie und dem britischen Pfund haben die Goldpreise Rekordhöhen erreicht. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) steuert angesichts der sinkenden Inflation auf Zinssenkungen zu. «Europa könnte die Zinsen früher senken als die USA», sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der «Kronen Zeitung» in einem am Samstag veröffentlichten Interview. «In Europa wächst die Wirtschaft langsamer als in den USA. Dadurch könnte es sein, dass sich die Preisentwicklung bei uns stärker abschwächt.»