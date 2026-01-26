Fed-Diskussion stützt Gold ebenfalls

Aber auch die nicht abreissenden Diskussionen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed und die mögliche Einflussnahme von Trump auf die künftige Geldpolitik tragen zur Gold-Hauses bei. Denn dadurch wird der Dollar geschwächt, seine Rolle als Weltleitwährung immer stärker in Frage gestellt. Dies spielt Gold ebenfalls in die Hände. Nicht nur durch den schwachen Dollarkurs, sondern insbesondere als Alternative für Investoren und auch für Zentralbanken zur Absicherung.