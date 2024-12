Am Nachmittag stieg der Preis für die Feinunze an der Börse in London bis auf 2.676 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Die Käufe sind bemerkenswert, da der Goldpreis sich weiterhin in der Nähe seines jüngsten Rekordhochs befindet. Der Goldpreis hatte zuletzt Ende Oktober ein Rekordhoch erreicht, bei 2.790 Dollar je Feinunze. Im November war die Notierung dann zeitweise bis auf 2.536 Dollar gefallen.