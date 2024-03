Gegen Mittag wurden an der Börse in London für eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) 2057 US-Dollar gezahlt. So teuer war das Edelmetall seit Anfang Februar nicht mehr. Mit dem Anstieg nähert sich der Goldpreis wieder dem Rekordhoch, das er im Dezember bei 2135 Dollar erreicht hatte.