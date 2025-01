An der Börse in London wurden am Nachmittag 2.792,42 US-Dollar für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gezahlt und damit so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet, erreichte der Goldpreis ein Rekordhoch, bei 2.677 Euro je Unze. Seit Mitte Dezember geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit ist das Edelmetall um etwa acht Prozent teurer geworden. Zu den stärkeren Preistreibern zählte zuletzt die Furcht der Anleger vor den Folgen der Zollpolitik der neuen US-Regierung.